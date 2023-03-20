"Иногда вместо меня на пресс-конференции должен сидеть врач и объяснять ситуацию Шведа, чтобы всем было понятно. Потому что я говорю, что все хорошо, а на следующий день ситуация меняется и я выгляжу некомпетентным.

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Ему постоянно что-то мешает тренироваться, и я точно не знаю, в чем дело. Вроде нет ничего конкретного, но он что-то чувствует. Пока мы не можем понять ситуацию. К сожалению, он сейчас не может принести пользу команде, а польза от него есть весомая.

Я помню, когда в первой части чемпионата Зубков получил травму и мы месяц-полтора играли без него и также не было Шведа. В игре с Кривбассом он вышел на поле на 10 минут, сумел забить, отдать передачу. Мы говорим о хорошем футболисте, которого нет. Меня это беспокоит. Когда имеешь такого игрока и не можешь им воспользоваться, то уменьшаются способности и потенциал команды", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, 25-летний Швед перешел в Шахтер из бельгийского Мехелена в летнее трансферное окно. В текущем сезоне сыграл 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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