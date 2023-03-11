"Он запустил себя физически. Сидклей приехал к нам, как пирожочек. Сейчас он занимается индивидуально с тренером по физподготовке.

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Но видно, что класс у Сидклея есть, несмотря на лишний вес. Если клуб его подписал, то верит, что сможет вывести его на прежний уровень. Насколько я понимаю, Динамо в него не верило.

Сидклей не знает английского, украинского или русского, но я с ним общался на португальском, потому что играл в этой стране и выучил язык. Он, кстати, очень удивился, когда услышал, что я говорю на португальском", – рассказал Сердюк в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро. В общем отыграл за "бело-синих" 33 поединка, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами. Играл в арендах за Коринтианс, ПАОК и Куябу. В ЦСКА 1948 будет выступать до 30 июня 2023-го. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2024 года.

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