L'Equipe опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира. На вершину списка попал действующий наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне. Его годовой оклад составляет 34 миллиона евро.

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На втором месте рейтинга оказался главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола, который зарабатывает 22,4 млн евро в год. В тройку лидеров попал наставник Ливерпуля Юрген Клопп с зарплатой в 17,8 млн евро в год.

Что особенно интересно, тренер Челси Грэм Поттер, которого в этом сезоне очень сильно критикуют, является четвёртым самым высокооплачиваемым тренером мира. С зарплатой в 13,5 млн евро в год он опережает последних двух победителей Лиги чемпионов – Томас Тухеля (12 млн евро в год в Баварии) и Карло Анчелотти (11 млн евро в год в Реале).

Отметим, что зарплата Массимилиано Аллегри в Ювентусе составляет 12,8 млн евро в год, Симоне Индзаги зарабатывает в Интере 10 млн евро в год, а Жозе Моуринью в Роме – 9 миллионоа евро в год.

Первую десятку замыкает тренер Байера Хаби Алонсо с годовым окладом в 5 млн евро.

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