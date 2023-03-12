Центральный матч 17-го тура УПЛ имеет огромное турнирное значение как для СК Днепр-1, так и для Динамо. Киевляне после позорного поражения от Ингульца (0:2) столкнулись с реальной возможностью повторить "рекорды" Олега Блохина – и даже превзойти их. "Бело-синие" идут на четвертой позиции, отстав даже от Зари аж на четыре очка. "Спортклубовцы" и Шахтер имеют преимущество в шесть зачетных баллов при игре в запасе.

Цыганык: Динамо должно проснуться – у них банально нет другого выхода

Зимой подопечные Мирчи Луческу смогли вскарабкаться на третью строчку, а по ожидаемым очкам команда была даже второй – причем они держались выше "горняков", создав больше моментов. Это не значит, что киевлянам банально не везло, но положение точно не выглядело безнадежным.

После продажи Цыганкова и Забарного руководство клуба взяло курс на перестройку, просмотрев на сборах кучу молодых исполнителей и поставив в основу недавних представителей U-19. Вообще, во время подготовки к весенней части УПЛ Динамо будто забыло о тактической состаляющей, сосредоточившись на кадровом обновлении.

Следствием такого подхода стала катастрофа с Ингульцом – киевляне проиграли безнадежно, без моментов, без понимания принципов работы с высоким процентом владения, с детскими ошибками. "Бело-синие" выглядели не лучше, а то и хуже любого аутсайдера. Позитива вообще не вспомнить.

Именно поэтому никто не верит в победу над СК Днепр-1 – не заметно никаких предпосылок. Впрочем, стоит понимать, что мы видели Динамо только в одном официальном матче, а глубина состава и кадровый потенциал команды остаются очень высокими. Да и мотивация сегодня невероятная – в случае победы можно даже за чемпионство побороться, а поражение создаст огромные проблемы даже в погоне за бронзой.

Шансов добавляет и невыразительная форма СК Днепр-1 на старте весенней части сезона. Сначала подопечные Александра Кучера бесславно вылетели из еврокубков, пропустив вперед скромный АЕК Ларнака, а затем команда потеряла очки в Александрии. Последняя неудача особенно болезненно ударила по днепровцам – они позволили Шахтеру сравняться по очкам. Большая опасность чемпионским амбициям, учитывая хорошую форму "горняков".

Ситуация выглядит досадной, учитывая масштабные зимние инвестиции "спортклуба". Команда усилила фланги талантливыми бразильскими легионерами, подписала фулбека сборной Коста-Рики, сохранила Амаша и Довбика, а глубину состава улучшили за счет Металлиста.

Кроме того, от повреждения восстановился Бланко, который по уровню своего футбола напоминает легионеров из золотой эпохи УПЛ. Словом, руководство СК Днепр-1 сделало все от себя зависящее, чтобы удержать лидерство в чемпионате. Не хватает только тактического равновесия.

Даже с Довбиком "желто-черные" обнаружили значительные проблемы с позиционной атакой, а без него коллектив вообще не может играть. Сегодня Артем сыграет, но остаются трудности в защите, да и голкипер со своей работой ногами не впечатляет – хотя Евгений Красников "продавал" сообществу именно этот аспект в его игре. Данные недостатки дали о себе знать в матчах против АЕК Ларнаки и Александрии, однако первый тайм на КСК Ника выглядел мощно – да и в целом ничья с подопечными Руслана Ротаня выглядела довольно случайной.

В четвертом матче сезона от СК Днепр-1 ждут значительного игрового прогресса. Сейчас даже ничью допускать неприятно, а поражение точно недопустимо. Битва с Динамо – первая серьезная проверка на готовность к сенсационному чемпионству.

Кадровая ситуация

Динамо имеет проблемы на вратарской позиции – Бойко тренируется индивидуально, Бущан восстановится только после матчей сборных, поэтому сегодня снова сыграет Нещерет. Супряга вне заявки – недавно он попал в ДТП. Шапаренко и Леднев залечивают тяжелые травмы колена и вернутся очень нескоро.

СК Днепр-1 не поможет центрбек Сарапий, который отбывает дисквалификацию. Под вопросом остается появление Адамюка, способного закрыть позицию центрального и флангового защитника. В лазарете остаются латерали Лучкевич, Маттарита и Пурита.

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Динамо

СК Днепр1: Валеф – Хайнер, Сваток, Федорив, Амаш – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Бланко – Довбик

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Гармаш – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре. Большинство экспертов тоже не может дать однозначного прогноза. С одной стороны, имеем позор Динамо в поединке с Ингульцом, в котором плохо было все – да и о разгромном поражении от "спортклубовцев" в первом круге никто не забыл. Сейчас же киевляне слабее своей осенней версии.

СК Днепр-1 потенциально выглядит лучше, но старт весенней части сезона тревожит. Конечно, с Александрией где-то и не везло, однако осенью подопечные Александра Кучера не отпустили бы такой матч. Против АЕК Ларнаки они вообще действовали ужасно. Возможно, сказывается тактическая предсказуемость "желто-черных" – фактически, в их игре мало что изменилось со времен Игоря Йовичевича.

Даже букмекеры не знают, кому отдать предпочтение. Учитывая неоднозначную форму обеих команд и их большой потенциал, а особенно – на значительные проблемы в обороне – мы поставим на результативную ничью. Хотя в принципе возможен любой результат.

Динамо потеряло, а Шахтер – нашёл