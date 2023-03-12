Команда Луческу отставала от днепрян на 6 очков и стремилась реваншироваться за разгромное поражение 0:3, которое произошло в первом круге. Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Динамо на Футбол 24", стартовал в 13:00. Киевляне сенсационно уступили Игнульцу в первой встрече после возобновления УПЛ 2022/23, а команда Кучера потеряла победу над Александрией и не выиграла ни одного из 4 предыдущих поединков во всех турнирах.

СК Днепр-1 – Динамо: онлайн-трансляция матча (видео)

Два провала обороны киевлян за первые 8 минут. Сначала Лонвейк не удержал Адамюка после навеса Пихаленка с правого края – повезло, что не получился удар у центрбека днепрян. А затем простой заброс с центра поля озадачил Дячука, который пробросил снаряд на ход Довбику. Нападающий сборной Украины прошить Нещерета не смог. Динамо отвечает контратакой. Буяльский эффектно пяткой пробросил Бенито, тот вырезал на ход Кабаеву. Владислав сместился с левого полуфланга в центр и пробил, наткнувшись на блок.

Этот же треугольник атаки организовал и следующий момент с дальним ударом. Буяльский справа на Бенито, тот катит в центр, попытку Кабаева снова блокируют. Гуцуляк долго лежал на газоне, травмировав заднюю поверхность бедра. Вернулся на поле, но таки замена – на 19 минуте выходит Подлепенец. Еще одна активность Кабаева слева, на этот раз вингер Динамо пробил где-то в сторону углового флажка. Несколько подряд подач Вивчаренко и Бенито. Нигериец навешивает поострее, однако днепряне подчищают все на втором этаже.

Гораздо более острые возможности забить у команды Кучера. Хотя собственно динамовцы сами же помогают. Попов поднял свечу и вынужден был панически выбивать на фланг. Хозяева мгновенно перевели вперед слева, где Пеглоу одним пасом пяткой отрезал двоих. Довбик получил пространство и выкатил идеально под расстрельный удар, но Пихаленок лишь слабо покатил в сторону от ворот – Вивчаренко выбил подальше. Пеглоу роскошно отрезает 3 киевлян и выводит Подлепенца на свидание с голкипером. Впрочем, свежий вингер даже не успел пробить. Отпустил мяч и разрешил Вивчаренко поставить спину перед собой.

Кстати, началась атака после потери киевлян на своей половине. Именно Подлепенец воспользовался прессингом, который сегодня качественне и почетче у днепрян. Команда Кучера также лучше и быстрее двигает мяч. Символическая атака вышла. Однако в конце первого тайма Динамо воспользовалось подарком соперника. Днепр-1 настолько самоуверенно почувствовал себя, что Ванат сначала чуть не накрыл неожиданно вышедшего в воротах дебютанта УПЛ Рыбака, а Хайнер привез пасом с правого фланга в центр. Буяльский мгновенно перехватил и наказал обводным ударом. Киевляне побежали праздновать с Луческу. И это также символический момент. Динамо сейчас очень тяжело, но команда демонстрирует единство.

Матч тура откровенно разочаровывает качеством игры. Это больше похоже на соревнования, кто больше наошибается. Киевляне грешили чаще, однако открыли счет с первого же точного удара. Будто и сработал высокий прессинг Динамо, но слишком уж безответственно сыграл Хайнер. Да и Сваток заварил всю кашу небрежным пасом на вратаря. Только удалось впервые пробить в пределах штрафной, сразу гол. Решил класс Буяльского. Пихаленок и Подлепенец получали моменты не хуже, однако ошеломили браком на завершающей стадии.

В перерыве Хайнера заменил Пасич. Пеглоу разогнал очередную атаку левым краем. Обыгрался в стеночку с Довбиком, ворвался в штрафную, но повторить удар Буяльского не удалось – Нещерет спокойно потащил. Бенито дважды подряд авантюрно протянул мяч, пойдя на нескольких соперников. Начало разгона атак еще может нравиться, а вот дальше заигрывается. Подсел на бессмысленную желтую. Таким образом нарвался Бенито на скорую замену. Царенко вышел на 58-й минуте.

Вот вам и 18-летний хавбек, для которого более родная позиция под нападающими. Царенко отобрал на правом фланге и вдвоем с Ванатом обошел всю оборону днепрян. Рыбак потянул удар Антона в ближний угол. Момент продолжился угловым, после подачи которого Вивчаренко прострелил, Ванат пяткой пробил, снова Рыбак потащил. Похоже, офсайд был в той ситуации. Динамо откровенно отдало контроль мяча в матче против лидера УПЛ. Очевидно, таков был план Луческу, ведь позиционный футбол сейчас у киевского клуба хромает на две ноги. Таким образом еще и облегчается работа связки Дячука и Попова в центре обороны, которой не хватает надежности в переходных фазах.

После перерыва Днепр-1 еще меньше создает, чем в 1 тайме. Царенко элегантно обыгрывает двух оппонентов, технично развивая атаку. Блестящий момент для нарезок. Кучер заменил и другого флангового защитника, вышел Амаш вместо Каплиенко. Рамирес вместо Ваната. Полностью контролирует Киев ход событий на поле, хоть и находится в активной обороне. И здесь Караваев привозит в своей трети. Пихаленок легко перехватил и сразу же забросил на Довбика, который не разобрался в окружении Дячука и Попова на грани вратарской – только угловой.

Ужасный крик Буяльского слышен на весь стадион. Страдает Виталий от боли. Это Минго Бланко в совершенно неигровом эпизоде умышленно врезал шипами по голеностопу лидера Динамо. Только желтая от Кривушкина, VAR молчит, это просто стыд. Сказочный пас Буяльского через пол поля. Царенко несколько завозился, но из-за Кабаева и Лонвейка удалось прострелить с правого фланга, а дальше Буяльский после ошибки соперника с нескольких метров не смог обвести голкипера. На 88 минуте Виталия и Кабаева сменили Гармаш с Волошиным.

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Судья компенсировал целых 7 минут, иронически улыбается Луческу. Действительно, слишком много добавлено. Очередное сомнительное решение бригады арбитров. Танчик классно разобрался на левом фланге, Адамюк замыкал подачу вышедшего на замену игрока. Нещерет в эффектном прыжке вытащил. Последняя атака матча за Динамо. Царенко выбил подальше, получилось на ход Рамиресу, которого никто не успевал остановить – очередной классный сейв Рыбака.

Буяльский в куртке выбегает эмоционально праздновать после финального свистка. Судья почему-то выписывает Виталию красную. Таки не потерялась карточка этого цвета в кармане, оказывается! Динамо набирает 33 очка, но остается на 4 месте. СК Днепр-1, хоть только второй раз в сезоне уступает, с 36 баллами опускается на 2 строчку. Шахтер, который разбил Кривбасс, перехватил лидерство (39 пунктов).

Кривбасс – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)