Команда Луческу стремилась сократить отставание от лидеров УПЛ, реваншировавшись за разгром 0:3 с первого круга. Матч, как и онлайн-трансляция Днепр-1 – Динамо на Футбол 24", стартовал в 13:00. Киевляне сенсационно проиграли Игнульцу первую встречу в УПЛ после возобновления сезона, а команда Кучера упустила победу над Александрией и также потеряла темп.

СК Днепр-1 – Динамо: результат и обзор матча

Единственный гол в поединке забили незадолго до перерыва. Его автором стал Виталий Буяльский, который на 41-й минуте воспользовался ошибкой Хайнера и пробил в дальний угол ворот Рыбака. Забитый гол 29-й номер киевлян, как и все его партнеры, побежали праздновать к Мирче Луческу.

После перерыва было больше эмоций, чем футбола. Доминго Бланко откровенно ударил по ноге Виталия Буяльского, который был без мяча. Дмитрий Крывушкин ограничился только желтой карточкой. На последних секундах игры Эрик Рамирес мог забивать второй гол, но Рыбак спас СК Днепр-1 после выхода один на один. Тут же раздался финальный свисток, после которого замененный Буяльский побежал на поле праздновать и, похоже, что-то сказал Крывушкину. Прямая красная для лидера Динамо.

0:1 – Динамо сократило отставание от СК Днепр-1 до трех очков, но днепряне имеют игру в запасе. Как и Шахтер, который после победы над Кривбассом оторвался на 6 баллов.