Металлист 1925 в Ковалевке принимал СК Днепр-1. Подопечные Эдмара/Голодюка крайне плохо начали чемпионат после зимней паузы, потерпев разгром от Шахтера и расписав ничьи с Черноморцем и Ворсклой. В свою очередь команда Кучера потеряла очки с Александрией, уступила Динамо и одолела Верес, пропустив, таким образом, Шахтер на первую строчку. В борьбе за чемпионство разбазаривать очки днепряне больше не имели права.

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Первый удар в матче был нанесен лишь на 7-й минуте: Пеглоу получил мяч справа в штрафной площадке и решил пробить – вратарь отбил на угловой. В ответ Ременюк стрелял с острого угла – прямо в руки киперу. Впоследствии Пеглоу еще раз пробил низом метров с 22-х – без особых трудностей для Мозиля.

В общем, до середины первого тайма обе команды демонстрировали очень пресную игру с вязкой борьбой в центре поля: харьковчане зацементировали подходы к своей штрафной, а днепрянам банально не хватало креатива, чтобы подобрать ключи к обороне Металлиста 1925.

На 26-й минуте Кучеру пришлось делать вынужденную замену – Пеглоу получил травму и на поле появился Артем Довбик. Почти сразу харьковчане могли выходить вперед – после навеса со штрафного во вратарскую Бычек головой замкнул по центру прямо во вратаря. На 30-й минуте он же вышел один на один с Рыбаком, но не сумел забить. Спустя мгновение уже Русин решился на дельный выстрел – выше ворот.

В ответ Рубчинский ворвался в штрафную соперника, убрал защитника и расстреливал Мозиля – удар уже в падении успел заблокировать Вачиберадзе. Упустил свою попытку и Пихаленок. На последней минуте первого тайма Сарапий обязан был выводить СК Днепр-1 вперед: он замыкал навес с углового головой, но сфера коварно скользнула по штанге и вышла за пределы поля.

После перерыва характер игры не изменился: гости хотели, но не могли, а хозяева успешно разрушали все их задумки. На 60-й минуте днепряне скосили Бычека на подступах к штрафной и соперник получил шанс на опасный стандарт. Мощный удар обошел стенку, но не испугал Рыбака. Вскоре Бычек в упор расстреливал 21-летнего кипера после срезки Чирука – похоже, у Валефа пока никаких шансов вернуться в основу.

В середине второго тайма СК Днепр-1 все-таки продавил соперника – мягкий заброс в штрафную на Довбика, Артем принял сферу на бедро и точно пробил метров с семи мимо вратаря.

На 76-й минуте Пихаленок оказался на газоне после попытки пробить и арбитр назначил пенальти. Приговор уверенно реализовал Довбик, записав в свой актив 14 гол в УПЛ. Не прошло и 5 минут, как судья назначил еще один одиннадцатиметровый – Мозиль вышел из ворот и снес Когута, который выходил один на один. К мячу снова подошел Довбик и оформил хет-трик. Расстояние от Виталия Буяльского в гонке бомбардиров увеличилось до 4 мячей.

СК Днепр-1 довел матч до логической победы и набрал 42 очка. Металлист с 21 пунктом остался девятым.

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