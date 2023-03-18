Обе команды неудачно начали вторую часть сезона 2022/23. СК Днепр-1 потерял очки с Александрией и проиграл Динамо, после чего пропустил Шахтер на первое место УПЛ. Верес тоже набрал лишь очко в двух турах, но соперники у команды Юрия Вирта были попроще – Черноморец и Ворскла.

Вообще, ровенская команда довела беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей, в которых набрала только один пункт. Отступать Вересу было некуда – от зоны переходных матчей подопечных Вирта отделял всего один балл. СК Днепр-1 в случае победы догонял Шахтер по очкам, но "горняки" свой поединок 18-го тура сыграют в воскресенье.

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В составе СК Днепр-1 вышел Евгений Пасич, который в первом круге выступал именно за Верес. На ровенском Авангарде новичок днепровцев сегодня прямо противостоял своему брату Геннадию.

Гости начали лучше, в дебюте игры провели несколько атак, и сумели забить быстрый гол. Пихаленок отдал налево на Бланко, аргентинец прострелил в центр штрафной, куда уже набежал тот же Пихаленок. Мощный удар с ходу – Богдан Когут был бессилен. Шла только 10-я минута. Верес ответил неудачным ударом Дахновского после розыгрыша штрафной. Неубедительный дебют от команды Юрия Вирта.

Положение ровенчан могло стать еще хуже на 26-й минуте. Довбик оказался сам в штрафной после подачи углового от Пихаленка и зряче пробил в угол – фантастический сейв Когута оставил Верес в игре. Куда острее играли подопечные Кучера после двух неудач в предыдущих турах. Юрий Вирт заметно нервничал – у его команды ничего не получалось, а сам тренер получил желтую от главного арбитра.

Пихаленок чуть не оформил шедевр. Полузащитник эффектно развернул Кучерова и обводным ударом крутил в дальний – мимо стойки. Еще один роскошный сейв Когута после мощного удара Довбика. Если бы не кипер Вереса, быть разгрому еще в первом тайме. Парадокс, но при такой игре хозяева могли и отыграться. Быстрая атака ровенчан завершилась прострелом Дахновского на Геннадия Пасича, который пробил ну очень уж неудачно. В итоге, 0:1 после первого тайма, которые все еще оставляли хозяевам шансы.

На старте второй половины игры Шарай мог сравнивать, но не попал в угол ворот. Сантиметров не хватило хавбеку Вереса. Как и Геннадию Пасичу, который из угла вратарского пробил выше. Заметно, что Вирт серьезно "раздал" подопечным в раздевалке. После перерыва на поле вышла совсем другая команда.

Еще один момент у ворот СК Днепр-1. Рыбак вступил в игру после дальнего удара Шарая. У гостей напомнил о себе Довбик, нашедший момент для удара. Снова Богдан Когут выиграл дуэль у форварда сборной Украины. Пример из кипера Вереса взял Рыбак. Вратарь СК Днепр-1 блестяще парировал удар Шестакова после выхода почти на один. Фантастический сейв ногой от кипера гостей, который на последних минутах получил травму, но выдал еще один подвиг после удара Близниченко.

СК Днепр-1 удержал победу, хоть и провалил второй тайм. Подопечные Кучера впервые выиграли весной и вернули себе первое место в УПЛ (у Шахтера тоже 39 очков, но игра в запасе). Верес снова не победил дома, довел безвыигрышную серию до семи матчей и разместился над зоной переходных матчей.

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