"Спортивный клуб Днепр-1 не отказывается от обязательств и готов осуществить платеж. Но клуб Морейренсе до сих пор не предоставил весь пакет документов, необходимых для осуществления ВЭД-платежа (в условиях военного положения порядок расчетов во внешнеэкономической сфере претерпел существенные изменения).

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Отметим, что специалисты нашего клуба совместно с УЕФА, который ознакомлен с ситуацией, работают над решением проблемы и находятся на пути к ее решению в ближайшее время", – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, Пирес перешел в СК Днепр-1 в феврале 2022 года за 1 млн евро из Морейренсе, однако из-за начала полномасштабной войны так и не сыграл за днепрян ни одного матча. В марте отправился в аренду в нидерландский Ден Гааг. Летом 2022-го продолжил арендную сагу в бразильском Жувентуде, а в это зимнее трансферное окно стал игроком греческого клуба Олимпиакос Волос. Его контракт с украинцами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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