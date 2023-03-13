СК Днепр-1 получил бан на регистрацию новых футболистов – известна причина
Днепряне столкнулись с очередными неприятностями на кадровом фронте.
СК Днепр-1 получил запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает Sportarena.
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Причиной такого решения стало невыполнение обязательств перед одним из игроков команды. Ограничения касаются как мужской, так и женской команд днепрян.
СК Днепр-1 не сможет заявить новых игроков на оставшуюся часть сезона. По информации источника, клуб работает над решением этого вопроса.
Напомним, накануне команда Александра Кучера в принципиальном матче уступила Динамо и опустилась на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.
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