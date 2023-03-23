Тренерский штаб днепрян во главе с Александром Кучером получил усиление из лазарета.

Один из лидеров чемпионата Украины возобновил тренировки после нескольких выходных. В общую группу вернулся зимний новичок Рональд Матаррита, сообщает сайт клуба. Участник ЧМ-2022 в составе Коста-Рики пропустил старт второй части сезона.

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Однако есть и не слишком положительные новости. Все еще восстанавливаются от травм Валерий Лучкевич и Янис Хамаш, имевший небольшое повреждение на прошлой неделе. Также в лазарете остаются Алексей Гуцуляк и Владимир Адамюк.

Напомним, "спортклубовцы" ушли на международный перерыв вторыми в турнирной таблице УПЛ, уступая Шахтеру на 3 очка.

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