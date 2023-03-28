За последние 3,5 года люксембуржец 7 раз встречался с командами португальца (три подряд отбора сборных, Динамо против Ювентуса в ЛЧ и Аль-Вехда против Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии). Статистика для Жерсона очень грустная – семь поражений с общим счетом 1:26, один гол против 13 у Роналду.

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Последний провал получился наиболее болезненным, поскольку Люксембург проиграл Португалии 0:6 в отборе Евро-2024. Впрочем, Жерсон подготовил подарок для Роналду, которого просто обожает. 27-летний вингер нашел звезду после матча, крепко обнялся и передал пакет. В нем оказался комплект одежды для Криша и всей его семьи. Хитрый Жерсон одним махом порадовал кумира и прорекламировал свой бренд Bogere, который он создал совместно с Мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.

Напомним, Родригес по-прежнему находится на контракте у Динамо, но уже полтора года бродит по арендам. Яркий легионер запомнился в Киеве регулярными скандалами и бурной ночной жизнью.

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