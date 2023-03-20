Все решил гол в середине тайма. Влахович и Рабьо удачно отборолись в центре поля, а затем мяч оказался у Костича, который низовым ударом не оставил шансов Онана. Впрочем, футболисты Интера совершенно справедливо дважды сигнализировали об игре рукой. Если у Влаховича она была неочевидна, то Рабьо очень четко прокинул себе на ход именно верхней конечностью.

Ювентус не без скандала одолел Интер – единственный гол был забит с подозрением на двойную игру рукой

Интер остаток матча безнадежно бился в стену обороны Ювентуса. После финального свистка завязалась стычка с двумя красными (Д'Амброзио и Паредес), но результат остался неизменным – победа туринцев благодаря скандальному голу.