Как информирует The Guardian, именно по этой причине в товарищеском матче с Эквадором игроки сборной Австралии надели чёрные повязки, чтобы почтить память Шефера.

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Шефер – легендарный игрок для "соккеруз", в период с 1967 по 1974 год он сыграл за национальную команду 73 матча. Манфред сыграл за сборную Австралии во всех трёх матчах на ЧМ-1974. Самым известным его матчем стала товарищеская встреча с Сантосом в июне 1972 года, когда Шефер вместе с Рэем Ричардсом "закрыл" Пеле, а сам матч завершился вничью 2:2. После этого события Манфред долгое время поддерживал отношения с Пеле.

Шефер эмигрировал в Австралию из Восточной Германии в возрасте 10 лет. Он родился в городе Пиллау в Восточной Пруссии, который сейчас относится к территории России (нынешнее название – Балтийск).

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