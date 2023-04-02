"Мы пропустили ненужные голы – как по мне, они были слишком простые. Потом команда соперника уже играла по счету.

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Во втором тайме мы пытались изменить ход игры, была реакция, больше владели мячом, инициативой. Но когда ты не забиваешь, то это не влияет на результат. В общем все закономерно – проиграли по делу.

Следующий матч играем в пятницу, поэтому будем настаивать, чтобы обязательно победить. Потому что уже смотрим не вверх, а вниз. Сейчас мы в таком положении, что поражение не добавляет настроения. Но есть неделя, чтобы дышать спокойно", – сказал Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, во втором круге Ворскла еще не побеждала – полтавчане потерпели два поражения, расписали две ничьи и идут в турнирной таблице десятыми.

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