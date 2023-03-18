"Лукасу Рамиресу всего лишь 20 лет. Нам нужно говорить, играть головой. Бывают ошибки в конце игры, как сегодня – там где-то задержался, там уже желткая карточка... С Зарей – две желтые карточки, ушел с поля. Иностранец добавляет колорит, которого нам не хватает. Фелипе может впереди сохранить мяч благодаря своей структуре тела.

Ворскла расписала ничью с Металлистом 1925 – воздушная тревога разрушила победные планы Скрипника и Ко

О Сефери я уже устал говорить. Если он не забивает, то уже никто не забьет. Это тот парень, который был в хороших футбольных школах, играл в Тиране, вступает за сборную. Мы только рады, что они вообще согласились приехать в Украину в такой ситуации", – поделился Скрипник в комментарии пресс-службе Ворсклы.

Напомним, что полтавчане расписали безголевую ничью с Металлистом 1925 и остались на 9 месте в УПЛ с 20 очками в активе.

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