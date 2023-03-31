Роксана Малиновская, жена хавбека Марселя и сборной Украины, с теплотой вспоминает 2021 год.

В Instagram женщина опубликовала фото Руслана Малиновского и Андрея Шевченко. "Я скучаю по тем хорошим временам", – написала Роксана.

Малиновский среди тех, кому платят больше всего – рейтинг зарплат футболистов Марселя

Этот кадр был сделан летом 2021 года перед вылетом сборной Украины в Бухарест для участия в Евро-2020. Тогда Малиновский получил награду "Лучшему украинскому легионеру".

На том чемпионате Европы "сине-желтые" дошли до 1/4 финала, где уступили Англии 0:4. Сейчас Украина принимает участие в отборе на ЧЕ-2024. Соперниками в группе являются Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.

Ужас Мудрика, не одна жертва Саки, крутые дебютанты спасают репутацию Ротаня – оценки сборной Украины за фиаско на Уэмбли