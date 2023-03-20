Севилья уволит Сампаоли и назначит большого поклонника гегенпрессинга, – источник
Хосе Луис Мендилибар является главным кандидатом на пост главного тренера Севильи.
Как информирует Relevo, севильский клуб уже приступил к переговорам с баскским специалистом по поводу условий контракта.
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Сообщается, что если переговоры с Мендилибаром не увенчаются успехом, Севилья переключится на других кандидатов – Бордаласа и Мануэля Хименеса.
Напомним, что Мендилибар был без работы после прошлогоднего опыта в Алавесе. В своё время он уже тренировал трёх игроков Севильи во время работы с Эйбаром – Марко Дмитровича, Жоана Жордана и Брайана Хиля.
Мендилибар известен своей верностью определённому стилю игры, во главе угла которого стоит гегенпрессинг.
Действующим наставником Севильи остаётся Хорхе Сампаоли. Однако клуб уже приступил к переговорам с ним по поводу досрочного расторжения контракта.
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