Как информирует Relevo, севильский клуб уже приступил к переговорам с баскским специалистом по поводу условий контракта.

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Сообщается, что если переговоры с Мендилибаром не увенчаются успехом, Севилья переключится на других кандидатов – Бордаласа и Мануэля Хименеса.

Напомним, что Мендилибар был без работы после прошлогоднего опыта в Алавесе. В своё время он уже тренировал трёх игроков Севильи во время работы с Эйбаром – Марко Дмитровича, Жоана Жордана и Брайана Хиля.

Мендилибар известен своей верностью определённому стилю игры, во главе угла которого стоит гегенпрессинг.

Действующим наставником Севильи остаётся Хорхе Сампаоли. Однако клуб уже приступил к переговорам с ним по поводу досрочного расторжения контракта.

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