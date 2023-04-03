Эспаньол и Реал Вальядолид в один день объявили об увольнении главных тренеров.

Жирона, в составе которой весь матч провел Виктор Цыганков, победила Эспаньол (2:1) в 27-м туре Ла Лиги. Этот матч стал последним для Диего Мартинеса во главе "попугаев". Сегодня пресс-служба каталонцев сообщила, что он уволен.

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42-летний коуч возглавил Эспаньол прошлым летом. В последних 4 матчах его подопечные потерпели четыре поражения, что опустило их на 17 строчку Ла Лиги. О назначении нового тренера клуб сообщит позже.

Увольнение постигло и Хуана Хосе Рохо Мартина, более известного как Пачета. Роковым стало поражение Вальядолида от Реала с хет-триком Бензема (0:6).

Специалист работал в клубе Роналду с лета 2021-го и сумел вывести его в Примеру в первый же сезон. Сейчас "бело-фиолетовые" на 2 пункта опережают зону вылета.

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