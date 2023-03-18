"В 2019 году я ездил в Испанию на стажировку в Леванте. Мне предложил Олег Смалийчук, который в Карпатах работал, президентом или кем там. У него в Испании есть агенство, он там живет.

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Между этим скажу, что он также воевал. Не знаю, воюет ли сейчас. Он был на фронте, постоянно поддерживали связь. Смалийчук вернулся из Испании сюда во Львов и пошел сам, 100% знаю.

И даже ранение получил. Не знаю, сейчас он вернулся или нет. Я с ним общался очень долго. Как бы о нем не говорили, но этот человек защищал Украину с оружием в руках", – сказал Вернидуб в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Олег Смалийчук стал совладельцем Карпат в мае 2020 года, выкупив долю Петра Дыминского. В июле команда была исключена из УПЛ (за отказ ехать в Мариуполь, что стало второй неявкой на матч). В августе 2020-го "львы" заявились на Вторую лигу, завершили сезон на последней строчке и объявили о расформировании команды.

К слову, в январе Смалийчук был замечен вместе с Виктором Цыганковым на матче Жироны.

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