Согласно журналисту The Athletic Джеку Питт-Бруку, внутри коллектива царила отравленная атмосфера. Игроки "шпор" с нетерпением ждали перерыва на международную паузу.

Конте впервые прокомментировал внезапное увольнение из Тоттенхэма

Сообщается, что футболисты лондонской команды были разочарованы работой медицинского персонала. Также представители клубного персонала были раздражены планированием того или иного расписания в последнюю минуту. Всё это и привело к тому, что настроение в раздевалке Тоттенхэма испортилось.

Напомним, что Конте оставил Тоттенхэм на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.

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