Динамовское трио Караваев-Сидорчук-Буяльский ехало в одном купе в Польшу и успело пообщаться с пресс-атташе сборной Украины Александром Глывинским. Одной из главных тем были выступления бывших партнеров в европейских топ-чемпионатах.

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Караваев: Я думал, что Цыганкову будет труднее. Все-таки новый чемпионат, команда, язык. Я так понимаю, на английском там не очень говорят, поэтому надо учить испанский. Но как видим, на поле у него все хорошо выходит. Молодец! Конечно, для сборной это хорошо. Поговорить с Забарным случая еще не было.

Сидорчук: Он вообще от нас из сборов уехал, даже не попрощался – теперь будет извиняться (смеются). Ждем приятной встречи со всеми.

Караваев: Миколенко там уже свой, англичанин (смеется). Перед игрой с Англией поможет, что у нас есть такие ребята.

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