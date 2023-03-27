"Жаль, что проиграли. Установка от тренера была – не бояться на поле играть в футбол, показывать то, что отрабатывали на тренировках.

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Я считаю, что кое-где мы очень хорошо выходили из обороны, но пропустили два мяча и пытались отыграться. Впереди много поединков, поэтому будем добиваться результатов.

Матч был полезным, уверен, что мы его разберем и увидим наши ошибки. Будем улучшать нашу игру и двигаться дальше.

Если сравнивать с Евро-2020, то Англия осталась очень хорошей командой. Но я считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлый раз, было много хороших моментов. Нам есть над чем работать, и мы будем совершенствоваться.

Конечно, чувствовали поддержку болельщиков, очень благодарны им за это. Я уверен, что мы еще будем радовать их результатами", – цитирует Соболя официальный сайт УАФ.

Напомним, подопечные Ротаня в стартовом матче отбора на Евро-2024 уступили сборной Англии со счетом 0:2. Свой следующий поединок "сине-желтые" проведут 16 июня против Северной Македонии.

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