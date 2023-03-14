"Завтрашний матч можно сравнить с первым финалом сезона. Он может многое решить для команды и может вписать нас в историю этого клуба. Не думаю, что ребята будут испытывать давление, я видел, как они справляются с такими вызовами. Поскольку это будет почти финал, я хочу увидеть свою команду голодной до результата", – цитирует Спаллетти Tutto Napoli.

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"Теперь испытание состоит в том, чтобы забыть о том, что произошло в первом матче и сосредоточиться на настоящем. Нужно отнестись к Айнтрахту со всей серьёзностью, соперник выбивал Барселону из Лиги Европы в прошлом сезоне, и оставлял позади Марсель и Тоттенхэм в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Было бы самонадеянно с нашей стороны предполагать, что мы уже вышли в четвертьфинал. Считаю, наши шансы – по-прежнему 50 на 50. Мы должны повторить волшебное выступление первого матча. Это было великолепно, и повторить это – немалый подвиг", - заявил Спаллетти.

Матч Наполи – Айнтрахт состоится в среду, 15 марта. Первая встреча завершилась победой неаполитанцев со счётом 2:0.

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