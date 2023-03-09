Лиссабонский Спортинг принимал лондонский Арсенал Александра Зинченко в первом матче за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Отчет и обзор дуэли читайте на Футбол 24.

Эмоциональный дебют Зинченко в старте в ЛЕ

Оба коллектива голодны до триумфов на евроарене: в последний раз "канониры" выигрывали Кубок обладателей кубков в 1994-м, а "львы" – этот же трофей еще 30 лет раньше. В первой дуэли 1/8 фаворитами, безусловно, были подопечные Артеты.

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Испанский тренер выпустил Александра Зинченко. Для украинца это второй поединок в Лиге Европы и первый со старта. "Канониры" ожидаемо захватили инициативу. Первый полумомент имел Мартинелли, но кипер на месте. За хозяев ответил обошедший Салиба Гонсалвеш, но не докрутил в дальний угол.

Контроль лондонцев дал результат. Виейра подал с углового, а Салиба открыл счет. Но в этот момент "героем" стал Зинченко. Украинец боролся с соперником в штрафной, легко положил его на газон и вместо того чтобы бежать праздновать с партнерами, пробовал выяснить с ним отношения. За него вступился капитан Коатес. Судья успокоил обоих "горчичниками".

3 players around him, Zinchenko fears no one #COYG pic.twitter.com/wRIzmQMjH3 — Martinelli Madness ️ (@cfet13) March 9, 2023

Спортинг успешно огрызался

Следующее действие от 26-летнего украинца довольно эффектное. Он взялся исполнять штрафной с метров 25-ти. Первый удар – в стенку, второй парировал Антонио Адан. К этому времени у Александра почти не было работы в обороне. Но ситуация изменилась.

Спортинг провел несколько атак, включая фланг нашего земляка, и заработал право на угловой на 35 минуте. Эдвардс идеально подал, а Инасиу, избавившись от опеки, легко переправил мяч в ворота. Завершилась первая 45-минутка обменом острыми моментами – выстрел Эдвардса издалека Тернер перевел на угловой, Адан выбил сферу из линии ворот после удара Джаки.

Второй тайм начался по лекалам первого. Преимущество "канониров" и опасные удары от Мартинелли (после подачи Зинченко), Джаки, Виейры. Однако они пропустили на 55-й минуте. Эдвардс в штрафной отдал между Джакой и Зинченко, удар Гонсалвеша отразил Тернер, но Паулинью был первым на добивании.

Арсенал не удосужился на победный камбек

Игра открылась, команды немного играли без центра поля. Фантастически не забил Мартинелли, который протянул сферу со своей половины, обошел половину команды соперника, включая кипера, но в последний момент Сен-Жюст в подкате выбил. Уже в следующей атаке Арсенал добился желаемого. Джака пробил издалека, мяч попал в Мориту, полностью сменил траекторию и влетел в ворота. 2:2! Артета сразу же снял Зинченко, выпустив Томиясу.

Следует заметить, что после этого игра немного успокоилась, но преимущество англичан сохранилось. Они, правда, действовали почти без эмоций и какого-то вдохновения, потому и остроты как таковой не было. На победный камбэк Арсенала не хватило. Финальный свисток зафиксировал яркую ничью. Ответный матч 1/8 финала ЛЕ на Эмирейтс состоится ровно через неделю, 16 марта. Начало в 22:00 по Киеву.

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