Спортинг Лиссабон принимал Арсенал Александра Зинченко в первом поединке 1/8 ЛЕ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Первый матч 1/8 Лиги Европы между двумя клубами начался живо. Обе команды хотели победить. Счет в матче открыл Салиба на 22 минуте. Спортингу понадобилось немного времени, чтобы сравнять счет.

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Во втором тайме ситуация изменилась. Хозяева забили первыми, а Арсенал должен бил отыгрываться. Морита помог гостям сделать счет на табло ничейным, забив автогол.

Александр Зинченко вышел со старта, но покинул поле на 63-й минуте. Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы состоится ровно через неделю, 16 марта.

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