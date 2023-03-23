Казахстан и Словения встретились в первом туре квалификации к чемпионату Европы-2024. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 1 тур

Группа H

Казахстан – Словения – 1:2

Голы: Самородов, 24 – Брекало, 47, Випотник, 78

Честь открывать квалификацию на Евро-2024 выпала Казахстану и Словении, которые в Астане сыграли первый поединок отбора. В составе гостей вышел экс-динамовец Беньямин Вербич, в последнее время чаще попадающий в скандалы, чем проявляющий себя на футбольном поле.

Уже на первых минутах Словения потеряла Миху Блажича. Центральный защитник очень быстро получил повреждение на искусственном газоне и покинул поле. Казахстан больше шел вперед и открыл счет в середине тайма. На 24-й минуте Максим Самородов из пределов вратарской головой замкнул подачу с фланга. Мяч от перекладины влетел в сетку ворот Облака – первый забитый мяч в отборе. Этот гол 20-летнего форварда стал единственным до перерыва.

Сразу после возобновления игры словенцы отыгрались. Брекало, вышедший вместо травмированного Блажича, замкнул подачу углового. На экваторе второго тайма Вербич, который больше размахивал руками, чем играл в футбол, покинул поле.

Ближе к концу игры балканцы начали активнее идти вперед и добились своего на 78-й минуте. Жан Випотник, который тоже появился на замену, ударом в касание поразил левый угол ворот Шацкого. 1:2 – волевая выездная победа балканцев. У хозяев был момент уже в компенсированное время, но Облак спас.

Следующий матч Казахстан сыграет 26 марта дома против Дании. Словения в тот же день примет Сан-Марино.