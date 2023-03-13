"Мы уверенно переиграли соперника, без шансов. Даже не могу вспомнить какой-то момент у них, лишь один удар был, кажется. Все вышли в хорошем настроении, поэтому есть справедливая победа и закономерный счет.

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Как удалось восстановиться после сложной дороги? Поспали немного. Основным было – сдержать эмоции и не распыляться на жалобы. Сильные команды играют при любых условиях, а у нас есть достаточно футболистов, которые могут заменить и помочь. Ребята вышли, мы прибавили и забили еще. Мы – команда, и чтобы стать чемпионами, нужно уметь проходить через такие тяжелые ситуации, как была сейчас. На этом этапе мы хорошо справляемся", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, поединок ознаменовался скандалом: "горняки" просили криворожан перенести игру во Львов, чтобы упростить логистику (уже 16 марта дончанам предстоит сыграть ответный матч Лиги Европы в Роттердаме), однако Кривбасс ответил отказом. После игры Игор Йовичевич не захотел пожать руку Юрию Вернидубу, а тот, в свою очередь, обвинил Шахтер в "скулении".

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