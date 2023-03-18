"Место, где находится твоя самая большая боль – это также отправная точка, где живут твои большие возможности!

Ван Нистелрой: Пришлось дважды тереть глаза, когда увидел счет матча Шахтера с Фейеноордом

Я всегда горжусь своей командой, и так будет всегда – в победах и поражениях, на вершине или на дне. Всегда вместе, только вперед. Спасибо, команда, за этот евросезон. Только Шахтер, только победа", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Шахтер дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где в борьбе за четвертьфинал уступил Фейеноорду с общим счетом 2:8 и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.

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