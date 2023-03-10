В четверг, 9 марта, капитан Шахтера сыграл против Фейеноорда в Лиге Европы (1:1). Этот матч для Степаненко стал 380-м в футболке донецкого клуба. Об этом на своем сайте сообщили "горняки".

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В рейтинге игроков за всю историю клуба полузащитник занимает пятое место. Он обошел голкипера Юрия Дегтерева, выступавшего за Шахтер в 70-х годах, который сыграл в 379 встречах. Впереди Степаненко, кроме Дарио Срны (536), Михаил Соколовский (485), Сергей Ященко (444) и Андрей Пятов (481).

Тарас Степаненко играет в составе Шахтера с 2010 года. Он дебютировал в поединке Суперкубка Украины против Таврии, в котором "горняки" одержали победу со счетом 7:1. Вместе с командой полузащитник становился 8 раз чемпионом Украины.

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