"Конечно, если ты пропускаешь гол на последних минутах, ты всегда чувствуешь немножко разочарования. И да, это напомнило мне нашу игру против Реала в Лиге чемпионов, когда они сравняли счет в дополнительное время. Но в целом результат не такой уж и плохой. Не забывайте, что сегодня мы играли без некоторых важных игроков.

Курьезный гол Ракицкого в видеообзоре матча Шахтер – Фейеноорд – 1:1

Конечно, ответный матч будет очень тяжелым, но главным образом потому, что Фейенорд – очень хорошая команда. Не потому, что для нас это будет выездная игра. Скажем откровенно, все наши игры – выездные. Мы чувствуем большую поддержку в Польше, это очевидно, но на поле мы всегда играем на выезде", – приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.

Заметим, что Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом (1:1), пропустив гол на последних минутах встречи. Ответный матч состоится 16 марта.

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