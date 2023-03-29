"Мы стандарты отрабатывали. У нас низкорослая команда. Когда играли персонально, только мяч полетел – никто никого не держит. Я говорил, что если подается от ворот мяч, то надо делать шаг вперед на метр-полтора. Сказал, что ножки должны быть веселые, все остальное.

Петраков знову конфліктував з журналістом: "Чому я маю пояснювати свої рішення?"

Предупредил вратаря, что он должен командовать и говорить. Напрасно – идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями. Хорошая, поучительная получилась игра. Получил много информации. Я рисковал, потому что надо смотреть ребят, выбирать, ведь у меня больше нет товарищеских матчей, только официальные.

Буду знать, на кого рассчитывать, кто останется в сборной, а кого искать мне надо. Результат такой, знаете, 2:2. Для зрителей оно неплохо, в принципе... Очень хотел выиграть, скажу откровенно, но опять не получилось у меня", – отметил Петраков на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в дебютном матче с Петраковым Армения уступила Турции. В отборе к Евро-2024 команда экс-тренера сборной Украины пока идет без очков.

Петраков втратив першу перемогу на чолі збірної Вірменії – подвиг дебютанта з Баварії був марним