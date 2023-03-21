Летом Гави станет свободным агентом и будет иметь право покинуть стан "блаугранас" бесплатно.

Во вторник, 21 марта, суд утвердил решение, согласно которому Гави снова должен быть зарегистрирован как игрок молодежной команды Барселоны. Об этом информирует Diario Sport.

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Сообщается, что апелляционная жалоба Барселоны была отменена, так как клуб прислал документ с опозданием. Теперь у клуба есть 20 дней, чтобы обратиться в региональный суд Барселоны и дождаться благоприятного решения.

Согласно источнику, Барселона подаст новую заявку на регистрацию Гави.

Из-за этого решения пункт о прежнем статусе игрока снова вступил в силу. Если клуб не исправит ситуацию, летом Гави станет свободным агентом и будет иметь право покинуть стан "блаугранас" бесплатно.

Со следующего матча Гави будет вынужден снова начать играть под 30-м номером.

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