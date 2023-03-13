Общественный суд Барселоны отменил регистрацию контракта Гави из-за того, что каталонский клуб не подал вовремя документы.

Барселона опоздала на один день с подачей иска по поводу регистрации нового контракта Гави, из-за чего Общественный суд Барселоны отменил регистрацию контракта полузащитника. Об этом информирует Relevo.

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Теперь игроку придётся вернуть свой прежний игровой номер – 30. В январе игрок сменил свой номер на 8-й.

Напомним, что в декабре Барселона не могла заявить Гави из-за раздутой зарплатной ведомости. Затем Ла Лига сообщила клубу, что 18-летнего полузащитника нельзя зарегистрировать как игрока первой команды из-за того, что его новый контракт не соответствовал экономическим требованиям.

Позже суд разрешил Барселоне зарегистрировать новый контракт Гави, а Ла Лига подала апелляцию. Теперь суд аннулировал решение о регистрации контракта Гави – каталонский клуб подал иск после истечения крайнего срока.

Барселона имеет право подать апелляцию на это решение. Если она будет отклонена, Гави должен будет вернуть себе футболку с 30-м номером.

По новому соглашению зарплата Гави должна была вырасти примерно до 8 миллионов евро.

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