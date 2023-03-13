Журналист Константин Андриюк обнародовал документ с принятым решением суда о продлении отстранения Андрея Павелко от его обязанностей.

Павелко продлили отстранение от должности президента УАФ до 13 мая, сообщил журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале. Это постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение 5 дней.

Павелко претендует на должность вице-президента УЕФА, – источник

Впрочем, на официальной странице УАФ в Facebook уже отреагировали на это решение. "Сегодня состоялось заседание по "продлению" срока действия временного "отстранения" президента УАФ Андрея Павелко от должности. Суд "продлил" такой срок до 13 мая. Однако продление де-юре и де-факто не состоялось.

Решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Андрея Павелко, не вступило в законную силу! Потому что судья установил особый порядок его исполнения – решение вступит в силу только после обжалования в апелляционной инстанции.

Поэтому пока такое решение не вступило в силу. Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, обжаловали предыдущие решения суда и сегодня продолжают выполнять свои должностные обязанности. Апелляционное рассмотрение продолжается".

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