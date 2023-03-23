"В нынешнем сезоне у нас в составе Шахтера уже были тяжелые матчи – Лига чемпионов, Лига Европы. Но за национальную сборную я на таком уровне еще не играл. Только в товарищеских поединках, да и то два года назад. За это время многое изменилось – и тренер, и сама команда… Да и я изменился, поэтому это новый вызов.

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Настроение у нас положительное, готовимся к матчу. Атмосфера просто супер. Я рад видеть всех своих партнеров. Для меня Руслан Ротань – хорошо знакомый наставник по молодежной команде. Его тренерский стиль не изменился, хотя у молодежи немного другой график тренировок. Это первый сбор национальной команды под руководством Руслана Петровича, и он хочет донести до всех игроков свои идеи, поэтому уделяет большое внимание тактике. Но сами тренировки такие же, как и в молодежной сборной.

Что касается сборной Англии, то у них очень сильный состав, большой выбор исполнителей. На мой взгляд, не имеет большого значения, кто в них будет играть. Там каждый может выйти на поле и не выпадет из команды. Мы не рассчитываем на усталость англичан после матча с Италией. Должны подготовиться на все сто процентов к этому очень важному и тяжелому противостоянию", – цитирует Судакова сайт УАФ.

Сегодня, 23 марта, сборная проведет спарринг с Брентфордом. Дуэль с "Тремя львами" состоится 3 днями позже на Уэмбли, старт в 19:00.

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