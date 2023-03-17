Португальцы раскрыли дебютную заявку после смены тренера – Роберто Мартинес пришел на место Фернанду Сантуша.

Сборная Испании объявила революционную заявку от нового тренера – после ЧМ "выжили" только 12 игроков, старенькие дебютанты

В состав попали 26 футболистов. Мартинес решил обойтись без революций – всего 3 изменения по сравнению с чемпионатом мира (Лейте, Инасиу и Жота). Многих интересовала судьба Роналду, который завершал Мундиаль в статусе запасного и уже несколько месяцев защищает цвет саудовского Аль-Насра. Впрочем, 38-летний капитан на месте и готов улучшать свои невероятные показатели за сборную (196 матчей, 118 голов).

Добавим, что Португалия в марте проведет 2 поединка на старте отбора Евро-2024. Подопечные Мартинеса 23-го будут принимать Лихтенштейн, а 26-го сыграют на поле Люксембурга.

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