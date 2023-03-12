Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг недоволен удалением Каземиро в матче с Саутгемптоном, который завершился нулями на табло.

"Мои поздравления команде, она показала прочность характера при столь длительной игре вдесятером. Игроки были достаточно сильны физически и психологически для того, чтобы набрать одно очко.

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Манчестер Юнайтед должен был исполнять пенальти, никаких сомнений. Я не знаю, почему ВАР не вмешался. Каземиро провел в Европе более 500 матчей и ни разу не получал красную карточку. Теперь у него их две в АПЛ. Его отсутствие – это проблема, мы разберемся. Но судья повлиял на игру" – цитирует наставника Манчестер Юнайтед BBC.

Напомним, что Каземиро получил красную карту за удар прямой ногой в Алькараса. Для бразильца это стало вторым удалением в сезоне АПЛ. Манчестер Юнайтед занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 50 очков.

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