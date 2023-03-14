"Почему не играет Супряга и его не было даже в заявке на игру с СК Днепр-1? На данном этапе форма Супряги не позволяет ему конкурировать на равных с теми футболистами, которые есть в Динамо.

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На Влада рассчитывает Луческу, но Супряге нужно набрать форму. Это главная причина, по которой его нет в заявке", – рассказал Цыганык в комментарии на Telegram-канале Football Hub.

Ранее сообщалось, что Супряга попал в серьезное ДТП, из-за чего не смог подготовиться к первому официальному поединку в новом году. Владислав имел сложную травму, из-за которой не провел ни одной официальной секунды за Динамо в первой части сезона. Последний раз нападающий забивал на клубном уровне еще 23 сентября 2020 года – матч против Гента в квалификации ЛЧ.

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