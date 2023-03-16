"Как там Супряга? В ДТП он пострадал не сильно. Насколько я знаю, ограничился легким испугом, ударился лицом в подушку безопасности.

Супряга попал в серьезное ДТП и не мог помочь Динамо против Ингульца – известны последствия для форварда и его машины

Потом Владислав немного заболел, насколько я слышал. Как говорит классик: "Кому уже молиться?" – сообщил журналист в Telegram-канале "ТаТоТаке".

Напомним, накануне матча 16-го тура УПЛ с Ингульцом форвард Динамо Владислав Супряга попал в ДТП. Не сыграл нападающий и в следующем поединке против СК Днепр-1. Журналист Игорь Цыганык заявил, что непопадание футболиста в состав связано с его слабой формой, которая не позволяет ему конкурировать на равных с теми футболистами, которые есть в Динамо.

Напомним, Супряга перенес сложную травму, из-за которой не провел ни одной официальной секунды за Динамо в первой части сезона. Последний раз нападающий забивал на клубном уровне еще 23 сентября 2020 года – в матче против Гента в квалификации ЛЧ.

Динамо обыграло Днепр-1 в матче УПЛ – Буяльский и Ко показали отношение к Луческу, судейский цирк, странная красная