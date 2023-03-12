"Коломойский очень хотел, чтобы тренером сборной был Мирон Маркевич. Он имел влияние на президента ФФУ Григория Суркиса. Ярославский не хотел отпускать Маркевича в сборную, чтобы тот был сконцентрирован исключительно на Металлисте.

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Коломойский приехал на матч Днепра и Металлиста, и в перерыве они с Ярославским договорились, что Маркевич будет совмещать Металлист и сборную.

На исполкоме, где назначили Маркевича, появилась пленка о договорной игре Металлиста с Карпатами (19 апреля 2008 года, – прим.). Суркис очень не хотел Маркевича. Ему нужен был удобный тренер. Маркевич отработал четыре матча. Начали раздувать скандал. Ярославский психанул, и вся эта история прикрылась", – рассказал Цыганык в эфире YouTube-канала ВЗБІРНА.

"Коломойский, Ахметов, Ярославский и еще некоторые президенты клубов договорились платить премии сборной. Рассказывали, что за победы в товарищеских матчах футболисты получали по 60 или 80 тысяч у. е. Маркевич должен был тренировать сборную после Шевченко. Решили сэкономить. История с Маркевичем должна показать, что тренер не может возглавлять клуб и сборную. Не в Украине, так точно", – добавил Вацко.

Напомним, Маркевич возглавил сборную Украины 1 февраля 2010 года и добыл с национальной командой 3 победы и 1 ничью. В августе, из-за снятия с Металлиста очков за якобы договорной матч с Карпатами, подал в отставку.

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