Президент Динамо Игорь Суркис летом планирует назначить нового главного тренера, сообщает ТаТоТаке.

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Поиски специалиста идут уже сейчас. В клубе пытаются окончательно определиться с профайлом кандидатов: главное требование – человек с европейским взглядом, умеющий работать с молодежью (а-ля Йовичевич в Шахтере). По информации источника, Андрей Шевченко не рассматривается на должность тренера, а из "динамовских сердец" может быть только Сергей Ребров.

Отмечается также, что в контракте Мирчи Луческу нет пункта о компенсации – соглашение румына с Динамо действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, после 18-ти туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут четвертыми, набрав 33 очка.

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