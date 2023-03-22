Накануне румынские СМИ заявили, что главный тренер Динамо Мирча Луческу может возглавить Ниццу. Якобы 77-летний специалист уже даже успел в Польше провести переговоры с руководством французского клуба и попросил подождать до лета, поскольку не хочет бросать Динамо в сложной ситуации.

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Президент Динамо Игорь Суркис уже успел отреагировать на слухи. "Нет смысла комментировать этот бред", – заявил босс киевлян в комментарии FanDay.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года и сразу же выиграл с командой чемпионат и Кубок Украины. В текущем сезоне после 18-ти туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут четвертыми и отстают от лидера – Шахтера – на 9 очков (у "горняков" еще есть игра в запасе). Контракт румына с "бело-синими" действует до 30 июня 2024 года.

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