"По моей информации, фамилия ван Леувена всплывала в поле Игоря Суркиса, она была ему озвучена. Но без какого-то суперфанатизма со стороны Суркиса.

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Он тоже понимает, что в этой ситуации должны помочь и господин Геллер, и господин Шаблий, который, кажется, является агентом ван Леувена, и в Динамо человек не чужой. Это должна быть какая-то суперкомбинация", – рассказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Добавим, что на место Луческу уже якобы ищут нового тренера из-за ужасных результатов Динамо в этом сезоне. Сам румын заявляет, что готов уйти из киевского клуба.

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