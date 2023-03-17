Тренерский штаб Динамо во главе с Мирчей Луческу, похоже, решил ослабить своего соперника.

"Ни один арендованный динамовец за Зарю завтра не сыграет. Такие условия киевлян. Похоже, Луческу не нужны лишние проблемы. Как, например, в первом круге, когда победу сопернику принес свой же Бражко", – написал журналист Игорь Бурбас.

Шахтер заработал более €43 млн за еврокубковый сезон-2022/23, Динамо – втрое меньше, чем в прошлом.

За "мужиков" на правах аренды выступают Сергей Булеца, Никита Бурда и Владимир Бражко. Хотя последний, по информации журналиста Дмитрия Венкова, точно есть в составе на завтрашнюю дуэль.

Противостояние киевлян и луганцев состоится 18 марта в 14:00. Заря в УПЛ идет третьей, а Динамо – четвертым. Команд разделяет 1 зачетный балл.

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