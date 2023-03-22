– Что скажете о Руслане Ротане, который сейчас возглавляет три команды: Александрию, сборную Украины и молодежку?

– Так не должно быть! Я желаю Руслану Петровичу только удачи, но люди, которые принимали это решение, должны быть адекватными. Говорят, что скоро придет Сергей Ребров, и он все определяет в команде, но я думаю, что Ротаню нужно готовить молодежную сборную к чемпионату Европы. Там есть задача попасть через Евро на Олимпиаду, которая может быть впервые для Украины. Еще он Александрию тренирует.

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Это, наверное, впервые в истории, когда один тренер возглавляет три команды. Украина, конечно, сильная нация, что показывают ВСУ на поле боя, но в этой ситуации нужно быть честными перед собой и принимать адекватные решения. Есть Исполком, руководитель УАФ. Кто-то все равно должен за это отвечать в конце отборочного цикла.

С Ребровым совсем ничего непонятно. Если бы УАФ сказала, что 1 июня Ребров официально станет главным тренером сборной Украины, то не было бы вопросов. У Реброва осталось менее полугода до окончания контракта с Аль-Айном, и уже должно быть подписано предварительное соглашение с УАФ. А если Ротань обыгрывает Англию? Тогда, может быть, пусть Руслан Петрович дальше ведет сборную? Очень много вопросов. Мы уже знаем, что сборную должен возглавить Ребров, а вот когда – это уже вопрос.

– Ротаня многие критикуют за вызов Евгения Коноплянки. Каково ваше мнение на этот счет?

– Я за игрой Коноплянки не слежу уже давно, но меня этот выбор очень удивил. Не знаю, был ли этот вызов согласован с Ребровым, УАФ или личный выбор Ротаня, но если брать статистику Коноплянки, то я не понимаю, за какие заслуги он сегодня вызывается в сборную. Некоторые футболисты этой сборной Украины даже не знакомы с ним.

– Ракицкий довольно неплохо себя проявил в первом матче с Фейенордом (1:1). Как считаете, он способен усилить сборную Украины?

– Опыт у Ракицкого сумасшедший, но нужно работать на перспективу. Думаю, в этом отборочном цикле будут играть молодые ребята. Я считаю, что Ярик уже все отдал сборной, ему нужно сконцентрироваться на клубной карьере. Он уже все всем доказал, – цитирует Хацкевича Український футбол.

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