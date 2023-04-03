"Да вы что? Ни**ра себе! Болотников такое сказал? У меня чуть инфаркт не случился, а он говорит договорной матч. Это просто бред! Таких под**асов, пишущих такую х**ню, надо гноить!

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Пусть клуб подает на него в суд. По-другому нельзя в этой ситуации! Я его сгною! Вместо того чтобы поднимать украинский футбол, они пытаются опустить мой имидж и клуб. У меня это в голове не укладывается. Договорняки с первых минут видны! Какие три на три? Это не 90-е, чтобы три на три ху**ить! О чем он говорит? Я всю свою карьеру честным и порядочным путем построил, у меня и в мыслях никогда договорняков не было.

Мельник сам не может объяснить, почему он вытянул руки, у него помутнение произошло. Он убитый три дня ходит, я уже не знаю, что с ним делать. Парень очень расстроен", – взорвался Шаран в комментарии FanDay.

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