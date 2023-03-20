"Понятно, что после такого поражения возникает горькое чувство разочарования. Я обещал больше не говорить о судействе после Монцы в январе, потому что тогда произошло нечто очень серьезное. В матче с Юве произошло то же.

Скандальный гол с двумя руками в видеообзоре матча Интер – Ювентус – 0:1

Мы пропустили гол, что неприемлем в эпоху VAR. Еще более неприемлемо и пренебрежительно слышать, как они оправдываются, что не было четких кадров. Мы пострадали и просим уважения. После этого тренеру сложно говорить об игре. Я видел 20 разных изображений, на которых видны руки игроков Ювентуса.

Мы много раз играли против Юве, мы знали, что они будут опасны в контратаках, потому что это их главная угроза. Мы допустили немного больше ошибок, чем обычно, но приходится констатировать, что ошибка судей явно повлияла на матч и замедлила наше продвижение в зону Лиги чемпионов.

Ребята хорошо видели, что происходило на поле, им не нужны повторы. Они очень хорошо держались во втором тайме, учитывая обстоятельства. Это не ошибка моей команды, это ошибка судей", – приводит слова Индзаги Football Italia.

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