Эрик Тен Хаг наметил в Манчестер Юнайтед перестройку, и для этого ему нужно избавиться от "балласта".

Летом Харри Магуайр, Брендон Уильямс, Алекс Теллес и Антони Марсьяль будут выставлены на трансфер. К ним присоединится Эрик Байли, если он так и не будет досрочно выкуплен Марселем, цвета которого сейчас защищает, находясь в аренде. Об этом информирует Manchester Evening News.

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Согласно источнику, МЮ может рассмотреть предложения по резервному вратарю Дину Хендерсону, если таковые поступят. Также сообщается, что Тен Хаг становится все более нетерпеливым в отношении Джейдона Санчо, который за последние пять месяцев появился в стартовом составе только пять раз.

Наставник Манчестер Юнайтед хочет приобрести нового нападающего, и целью клуба на летнее трансферное окно называется капитан Тоттенхэма Харри Кейн. Также нидерландский специалист хотел бы заполучить динамичного полузащитника – Френки де Йонга из Барселоны или Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии.

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