Как бы ни складывалась ситуация в чемпионате Испании, в Лиге чемпионов мадридский Реал всегда демонстрирует пик своих возможностей. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассуждает о шансах королевского клуба снова завоевать звание сильнейшей команды Европы.

Азар против Челси: жертвы проклятия, неожиданная статистка и призрачные шансы на выход

Тихое лидерство Анчелотти

Карло Анчелотти – это специалист, о чьем таланте и глубине понимания футбола говорить просто не надо. Именно итальянец привел Реал к "десиме" (десятой победе в ЛЧ), снова победил в турнире по возвращении на "Сантьягу Бернабеу" и готов снова принести в клубный музей юбилейный "ушастый" кубок.

Карло, как никто другой, умеет использовать сильные стороны своих футболистов и строить план на игру таким образом, что у соперников остается мало шансов даже на ничью. Кроме того, Анчелотти не нуждается в криках и других эмоциональных перформансах, чтобы завести свою команду. Чего стоит только противостояние с Ливерпулем на "Энфилде": уступать 0:2 на старте матча, вернуться в игру и деклассировать подопечных Клоппа со счетом 5:2 выглядит чем-то на грани фантастики. Фантастики, которую Реал Анчелотти готов демонстрировать на евроарене с любым соперником.

Весь мир будет внимательно наблюдать за Лигой чемпионов. Не оставайся в стороне от футбольного противостояния и болей за любимые команды. А создать особую атмосферу поможет HLIBNY DAR.



Ожесточенная игра на поле Лиги чемпионов в сочетании с HLIBNY DAR сделают незабываемым твой вечер. HLIBNY DAR – все решается на поле!

Баланс опыта и амбиций

Состав Реала – это идеальный пример сбалансированности, которая дает результат уже годы. Крооса и Модрича уже много раз списывали со счетов из-за возраста, но они продолжают творить магию в центре поля. Бензема ответил скептикам "Золотым мячом" и не устает доказывать, что его голевое чутье с годами становится лишь более острым. Куртуа из года в год жалуется на недооценку роли голкипера при голосованиях за лучшего футболиста, и его недовольство можно считать вполне справедливым.

Вальверде, Винисиус, Чуамэни, Камавинга, Родриго – это таланты, прекрасно вписывающиеся в общую картину и дающие максимальный результат. Конечно, Реал не может побеждать всегда, но баланс состава и его глубина позволяют поддерживать стабильность на больших отрезках, и часто этот фактор играет решающую роль.

Приверженность удачи

Как это часто бывает, победы Реала нравятся далеко не всем. Скептики постоянно пытаются забросить "сливочным", что они "отскочили", а их победы не всегда вполне заслужены. Возможно, это действительно так, особенно в Лиге чемпионов, но никто не сможет отменить правило "фортуна всегда благосклонна к более сильным".

Реал имеет прекрасный состав и отличного тренера, а каждый работник клуба делает все возможное для того, чтобы команда побеждала, а клубный музей пополнялся новыми трофеями. Такая безумная нацеленность на результат подкупает, так что не удивительно, что иногда сама судьба вмешивается в дела и помогает мадридцам покорять новые вершины. Системность побед Реала – лучший аргумент против скептиков, а очередная победа в ЛЧ может поставить такую историческую планку, которую вряд ли осилит любой другой клуб.